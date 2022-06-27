iQOO 10 получит мобильную платформу Dimensity 9000+

Грядущий флагман iQOO 10 может стать первым смартфоном построенным на базе мобильной платформы Dimensity 9000+. Новая платформа была анонсирована на прошлой неделе и является улучшенной версией Dimensity 9000. Dimensity 9000+ обеспечит повышенные частоты процессора и GPU. Высокопроизводительное ядро ​​Cortex-X2 работает на тактовой частоте до 3,2 ГГц. iQOO планирует выпустить две версии новых флагманов на чипсете Dimensity 9000+ и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2. Смартфон получит поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 200 Вт, которая полностью зарядит аккумулятор всего за 12 минут. Смартфон iQOO 10 получит изогнутый экран LTPO 2K с поддержкой частоты обновления 120 Гц и ультразвуковым отпечатком пальца большой площади под экраном.

Первые устройства на платформе Dimensity 9000+ выйдут в третьем квартале.