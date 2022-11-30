iQOO 11 Pro показали на рендерах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что смартфон iQOO 11 Pro будет использовать достаточно производительное железо и продвинутую систему камер, что, конечно, не может не радовать. С другой стороны, теперь появились рендеры данного смартфона и оказалось, что производитель использует слишком уж огромную систему камер. Точнее, сами камеры не отличаются от того, что используют конкурирующие компании, но желание производителя привлечь внимание к этому компоненту системы вынудило дизайнеров создать достаточно внушительную панель для камер на тыльной панели. Она выглядит слишком большой и пока что говорить о необходимости так растягивать эту панель рано. С другой стороны, это условный тренд последнего времени, так что стоит смириться, пожалуй.

Если вы взгляните на смартфоны других производителей, то заметите, что компании всё чаще используют внушительные панели камер, так как им нужно привлечь внимание к якобы удивительным датчикам изображения. У Apple камеры в этом году увеличились, у Samsung тоже есть заметный уклон в этом направлении. Будем надеяться, что компания iQOO увеличила панель для камер не просто так и на самом деле так как минимум имеется оптическая стабилизация, которая позволяет делать фотографии четкими даже в ночное время суток при длинной выдержке. Но пока что всё выглядит так, как будто компания просто представила достаточно стильное решение, в котором не было необходимости на самом деле.
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