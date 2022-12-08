iQOO 11 Pro получил 200-Вт зарядку

Принадлежащий компании Vivo бренд iQOO представил флагманский смартфон iQOO 11 Pro, который, в числе прочего, получил топовый 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Новинка также может похвастаться 6,78-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E6, созданным по технологии LTPO 4.0, с частотой обновления 144 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX866), 50 Мп (сверхширик) и 13 Мп (портретный модуль), АКБ ёмкостью 4700 мАч и поддержкой сверхбыстрой 200-Вт зарядки. Смартфон станет доступен для предзаказа 21 декабря по цене в 720, 790 и 860 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.