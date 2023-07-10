iQOO 11S мгновенно стал бестселлером

Компания iQOO похвасталась результатами первых продаж смартфона iQOO 11S, который был представлен неделю назад. Утверждается, что всего за 15 секунд с начала продаж было реализовано смартфонов на 14 млн долларов. iQOO 11S оценен в 525, 565, 610 и 665 долларов за версии с 12/256, 16/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866 VCS с OIS), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (модуль с телеобъективом), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 200 Вт, линейным вибромотором, адаптерами беспроводной связи WiFi-7 и Bluetooth, а также ОС Android 13 «из коробки».
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