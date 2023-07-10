iQOO 11S мгновенно стал бестселлером

Новинка оснащается флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866 VCS с OIS), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (модуль с телеобъективом), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 200 Вт, линейным вибромотором, адаптерами беспроводной связи WiFi-7 и Bluetooth, а также ОС Android 13 «из коробки».