iQOO 11S получит 50-Мп тройную камеру

В сети появились новые подробности о характеристиках смартфона iQOO 11S, официальный релиз которого ожидается уже в начале следующего месяца. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX866), 8 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 16 Мп, синей расцветки, аккумулятора ёмкостью 4700 мАч и поддержки проводной 200-Вт зарядки. Ориентировочная цена пока не раскрывается.