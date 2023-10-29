iQOO 12 Pro получит огромный 144-Гц экран

Авторитетный информатор Аблишек Ядов поделился подробностями о смартфоне iQOO 12 Pro, официальная презентация которого ожидается 7 ноября. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим адаптером Adreno 750, ОЗУ формата LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 5100 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OV50H с поддержкой оптической стабилизации), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик OV64B и 3-кратный оптический зум), фронтальной камеры на 16 Мп, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модуля NFC, двойных стереодинамиков, ультразвукового дактилоскопического сенсора и предустановленной ОС Android 14.

Складной смартфон Honor Magic Vs2 уже готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что складной смартфон Honor Magic Vs2 будет официа…
OnePlus Ace 2 Pro появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт китайским продажам флагманского смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который доступен…
Redmi Note 12 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном…
Компания Xiaomi объявила, что Redmi Note 12 5G стал самым продаваемым смартфоном под управлением операцио…
Xiaomi 14 Pro выйдет в четырех расцветках…
Сетевой информатор Kartikey Singh поделился первыми рендерами флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, офици…
iPhone 15 Pro подорожает на 200 долларов и будет стоить от 1…
Компания Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro на следующей неделе во вторник на меропр…
Бюджетный Samsung Galaxy A05 засветился на фото…
В сети появились первые фотографии Samsung Galaxy A05, который станет одним из самых доступных смартфонов…
Представлен смартфон Realme 11x 5G…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11x 5G, которая оценена в 181 и 193 долла…
Прототип Samsung Galaxy Z Fold6 показали на фото …
Компания Samsung только недавно выпустила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold5, а известный инфор…
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor