iQOO 12 Pro получит огромный 144-Гц экран

Авторитетный информатор Аблишек Ядов поделился подробностями о смартфоне iQOO 12 Pro, официальная презентация которого ожидается 7 ноября. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим адаптером Adreno 750, ОЗУ формата LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 5100 мАч, поддержки 120-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OV50H с поддержкой оптической стабилизации), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (датчик OV64B и 3-кратный оптический зум), фронтальной камеры на 16 Мп, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модуля NFC, двойных стереодинамиков, ультразвукового дактилоскопического сенсора и предустановленной ОС Android 14.