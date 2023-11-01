iQOO 12 Pro протестировали в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO 12 Pro, официальный релиз которого ожидается 7 ноября. Устройство с техническим наименованием Vivo V2329A набрало 2235 баллов и 6912 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк в очередной раз подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

Смартфон также должны оснастить 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и частотой обновления 144 Гц, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OV50H с поддержкой оптической стабилизации), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (сенсор OV64B и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 16 Мп и защитой от воды и пыли (IP68).