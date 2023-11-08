iQOO 12 Track Edition показали на фото

В сети появились фотографии специальных изданий для смартфонов iQOO 12 и iQOO 12 Pro, которые получили названия Track Edition и Legend Edition соответственно. Новинки могут похвастаться комплектом поставки с прозрачным чехлом и адаптером питания мощностью 120 Вт.

Напомним, оцененный от 550 долларов iQOO 12 оснащается 6,78-дюймовым плоским экраном LTPO OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-нм топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флэш-памятью стандарта UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор VCS OmniVision OV50H формата 1/1,3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением (датчик Samsung S5K3P9), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт.