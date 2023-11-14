iQOO 12 мгновенно стал хитом продаж

Бренд iQOO похвастался успехами флагманских смартфонов iQOO 12 и iQOO 12 Pro, которые сегодня появились в продаже. Утверждается, что уже через три минуты после начала продаж серия iQOO 12 превзошла показатели предыдущего поколения iQOO 11 за весь первый день продаж.

Напомним, что оцененная от 550 долларов базовая модель iQOO 12 оснащается 6,78-дюймовым плоским экраном LTPO OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-затемнением 2160 Гц и яркостью 3000 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор VCS OmniVision OV50H формата 1/1,3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением (датчик Samsung S5K3P9), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
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