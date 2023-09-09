iQOO 12 получит топовый экран и 200-Вт зарядку

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 12, официальный релиз которого ожидается в декабре 2023 года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (релиз в октябре), предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Origin OS 4.0, дисплея AMOLED Samsung E7 с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, основной камеры с перископным телефотомодулем на основе 64-Мп сенсора OmniVision OV64B и поддержки сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 200 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.