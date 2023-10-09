iQOO 12 получит тройную камеру на 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 12, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит тройную тыльную камеру с модулями на 50-Мп (сенсор OV50H и оптическая стабилизация изображения OIS), 50 Мп (сверхширик на датчике JN1) и 64 Мп (телеобъектив OV64B с OIS и 3х-кратным зумом).

Ранее сообщалось о наличии 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной флеш-памяти, AMOLED-экрана с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и поддержке 100-Вт проводной зарядки.