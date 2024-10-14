iQOO 13 показали на первых снимках с RGB-подсветкой

В последние несколько месяцев на просторах интернета возникло очень много слухов о новом смартфоне iQOO 13 флагманского уровня, который, теоретически, при достаточно разумной стоимости предоставит пользователям внушительный набор возможностей. И хотя сама компания iQOO ещё официально не объявила дату запуска данного гаджета, да и в целом новостей про гаджет не было, на Weibo (китайская социальная сеть) появились изображения, демонстрирующие дизайн тыльной панели нового смартфона. Вероятно, это маркетинговые материалы, которые попали в руки журналистов или инсайдеров раньше времени. Эти изображения позволили определить, вероятно, основную фишку смартфона iQOO 13 — модель будет оснащена RGB-подсветкой, которая расположена вокруг тыльной системы камер, и выглядит это на снимках очень стильно.

Предполагается, что эта подсветка будет использоваться во время игр, а также для уведомлений о входящих звонках и сообщениях из приложений. Также компания iQOO недавно подтвердила, что смартфон iQOO 13 станет одним из первых смартфонов на базе прошивки OriginOS 5, но стоит отметить, что это будет версия для Китая, а международные версии будут работать на Funtouch OS 15. При этом информации про стоимость данного устройства пока что нет, да и стоит сказать, что на одной подсветке вокруг камеры далеко не уедешь. Современным пользователям нужно куда больше существенных преимуществ, так что производителю придётся поработать ради высоких продаж.