iQOO 15 Ultra получит флагманский экран

Компания iQOO раскрыла подробности о флагманском смартфоне iQOO 15 Ultra, который будет представлен уже 4 февраля. Итак, аппарат получит 2K-экран Samsung Everest, созданный по технологии 2K LTPO OLED с использованием люминесцентного материала M14. Данный дисплей характеризуется плотностью пикселей 508 ppi, точечной пиковой яркостью 8000 нит и общей пиковой яркостью 2600 нит, поддержкой технологии 8T LTPO для регулировки частоты обновления от 1 до 144 Гц, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Dolby Vision, поддержкой DC- и PWM-диммирования с частотой до 2160 Гц, DC-диммированием на полной яркости и технологией Eye Comfort 2.0, а также сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения.