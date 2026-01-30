iQOO 15 Ultra получит флагманский экран

Компания iQOO раскрыла подробности о флагманском смартфоне iQOO 15 Ultra, который будет представлен уже 4 февраля. Итак, аппарат получит 2K-экран Samsung Everest, созданный по технологии 2K LTPO OLED с использованием люминесцентного материала M14. Данный дисплей характеризуется плотностью пикселей 508 ppi, точечной пиковой яркостью 8000 нит и общей пиковой яркостью 2600 нит, поддержкой технологии 8T LTPO для регулировки частоты обновления от 1 до 144 Гц, полным покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией Dolby Vision, поддержкой DC- и PWM-диммирования с частотой до 2160 Гц, DC-диммированием на полной яркости и технологией Eye Comfort 2.0, а также сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения.

Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold оценили в 2980 долларов…
Китайское подразделение Samsung наконец-то раскрыло цены на складной смартфон Galaxy Z TriFold на местном…
Объявлена дата выхода HUAWEI Mate 80…
Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HUAWEI Mate 80 состоит…
Vivo S50 Pro mini получит процессор Snapdragon 8 Gen 5…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном смартфоне Vivo S50 Pro …
Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут тоньше предшественников…
До официального анонса серии Samsung Galaxy S26 остаётся примерно три месяца, и слухи вокруг новой линейк…
iPhone 18 Pro будет подключаться к Starlink…
Сообщается, что Apple ведёт переговоры со SpaceX о подключении сети спутников Starlink для обеспечения пр…
Представлен камерофон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, котор…
Складной смартфон Huawei Mate X7 показали на рендерах …
Компания HUAWEI опубликовала изображения складного смартфона Mate X7, который будет представлен 25 ноября…
Представлен смартфон REDMI Turbo 5 с АКБ на 7560 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Turbo 5, которая основана на 4-нанометрово…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor