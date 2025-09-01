iQOO 15 получит аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне iQOO 15, презентация которого состоится уже этой осенью. Итак, базовый флагман оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm SM8850 (предположительное название Snapdragon 8 Elite Gen 5), плоским топовым 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, аккумулятором ёмкостью как минимум 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержкой беспроводной зарядки неназванной мощности, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,5 дюйма и перископного разрешением 50 Мп, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, а также топовой версией с 16 ГБ оперативной и 1024 ГБ встроенной памяти.