iQOO 15 получит аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне iQOO 15, презентация которого состоится уже этой осенью. Итак, базовый флагман оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm SM8850 (предположительное название Snapdragon 8 Elite Gen 5), плоским топовым 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, аккумулятором ёмкостью как минимум 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержкой беспроводной зарядки неназванной мощности, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,5 дюйма и перископного разрешением 50 Мп, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, а также топовой версией с 16 ГБ оперативной и 1024 ГБ встроенной памяти.

Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
