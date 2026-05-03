iQOO 15T получит батарею на 8000 мАч

Китайский информатор Experience More поделился подробностями о смартфоне iQOO 15T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие флагманской 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500, 6,82-дюймового экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камеры с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP5, батареи ёмкостью не менее 8000 мАч и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в конце февраля был выпущен смартфон iQOO 15R с 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700V оптического размера 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным 3D-ультразвуковым дактилоскопом и стереодинамиками.
Представлен HUAWEI Enjoy 90 Pro Max с АКБ на 8500 мАч…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Enjoy 90 Pro Max, который среди прочего может похвастаться н…
Официально: смартфон Lenovo Legion Y70 получит 2K-экран …
Компания Lenovo раскрыла новые сведения об игровом смартфоне Legion Y70, который будет представлен 19 мая…
Опубликованы примеры фото на OPPO Find X9 Ultra…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первые фотографии, сделанные на основную камеру флагманско…
MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9600 Pro…
Компания MediaTek, судя по новым слухам, может отказаться от идеи выпускать только один чип в линейке Dim…
Samsung Galaxy S27 Ultra потеряет одну камеру …
Известный инсайдер Ice Universe раскрыл подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, кот…
Tecno Camon 50 оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Camon 50, который оценен в 20, 25 и 30 тысяч рубле…
Redmi A7 Pro оценили в 9500 рублей …
Ритейлер «М.Видео» дал старт российским продажам смартфона Redmi A7 Pro, который оценен в 9500 и 11000 ты…
Samsung тестировала батареи на 20000 мАч, но передумала…
В конце 2025 года появилась информация о том, что Samsung начала тестирование гигантского аккумулятора ём…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor