iQOO 15T получит батарею на 8000 мАч

Китайский информатор Experience More поделился подробностями о смартфоне iQOO 15T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие флагманской 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500, 6,82-дюймового экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, тыльной камеры с главным модулем на базе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP5, батареи ёмкостью не менее 8000 мАч и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что в конце февраля был выпущен смартфон iQOO 15R с 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, системой охлаждения IceCore VC на 6500 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700V оптического размера 1/1,56 дюйма с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным 3D-ультразвуковым дактилоскопом и стереодинамиками.