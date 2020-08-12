iQOO 5 Pro BMW Edition выглядит изумительно

Мы не совсем понимаем почему, но в последнее время все чаще крупные производители смартфонов стали выпускать свои версии гаджетов с прицелом на автомобильный рынок. То есть, производитель просто берет свой гаджет, делает его специальную версию в честь какой-то марки авто, а потом продает за весьма приличные деньги лимитированное издание. Таким устройством стал, к примеру, смартфон iQOO 5 Pro BMW Edition, который выглядит очень привлекательно и владельцам автомобилей BMW он явно понравится. Главное преимущество продукта в том, что он позволяет не переживать о том, что вы увидите такой же смартфон у кого-то еще, ведь это достаточно уникальный гаджет, который будет лишь у единиц по всему миру. Стоимость пока что не называется.