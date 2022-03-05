iQOO 9 Pro имеет самый подэкранный дактилоскоп на рынке

Авторитетный информатор Бенджамин Гескин заявил, что смартфон iQOO 9 Pro оснащается самым быстрым подэкранным дактилоскопическим сенсором. В доказательство своих слов он привел соответствующее видео.

Напомним, что оцененный от 785 долларов аппарат также характеризуется топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 3923 мм2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,78-дюймовым Samsung AMOLED E5 экраном, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/кв.м, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор Samsung GN5 оптического формата 1/1,57 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung JN1 с углом обзора 150°) и 16 Мп (портретный), АКБ на 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 10 Вт.