iQOO 9 SE, iQOO 9 и iQOO 9 Pro поступят в продажу в Индии в этом месяце

iQOO уже выпустила iQOO 9 и 9 Pro в Китае, и теперь телефоны готовы отправиться на индийский рынок. В Индии телефоны рекламировались как модифицированные две версии. Однако теперь стало известно, что в серии iQOO 9 для Индии будет доступно три модели — iQOO 9 SE, iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Также стали известны технические характеристики и цены.

iQOO 9 SE будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, iQOO 9 будет иметь чипсет Snapdragon 888+, а iQOO 9 Pro будет иметь новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1. Смартфоны будут работать на Android 12 из коробки на собственной платформе ОС Funtouch 12. iQOO 9 SE будет оснащен 6,62-дюймовой панелью AMOLED FHD+, а iQOO 9 — 6,56-дюймовой панелью AMOLED FHD+ с 10-битной глубиной цвета. iQOO 9 Pro будет иметь 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей QHD + E5. Все три смартфона поддерживают частоту обновления 120 Гц и имеют сканер отпечатков пальцев на дисплее.
Комментарии и отзывы iQOO 9 SE
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