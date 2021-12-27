iQOO 9 появился на официальных изображениях раскрывающих передний дизайн

iQOO планирует запустить серию iQOO 9, 5 января в Китае. В преддверии запуска компания показала дизайн задней панели телефона, подтверждающий, что он сильно отличается от дизайна нынешнего iQOO 8. Теперь iQOO поделился большим количеством изображений телефона, и на этот раз был показан дизайн передней панели телефона.

Судя по изображениям, iQOO 9 будет поставляться с перфорированным дисплеем с тонкими рамками по всем углам. В смартфоне будет вырез в центре для селфи-камеры. Аппарат хорошо виден сбоку и демонстрирует тонкий форм-фактор. На правой стороне расположилась качелька регулировки громкости и кнопка питания.

Похоже, что компания спонсировала турнир по играм для смартфонов и задняя часть устройства хорошо видна на рекламных изображениях. Он имеет негабаритный островок камеры, расположенный горизонтально. Он вмещает три объектива камеры. Компания не раскрывает никаких деталей камеры, но текст на модуле камеры подтверждает, что он имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Что касается спецификаций, iQOO 9 будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FHD + E5 AMOLED. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и иметь батарею емкостью 4700 мАч. Он будет иметь поддержку быстрой зарядки 120 Вт.

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