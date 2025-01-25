iQOO Neo 10R показали на пресс-рендере

Компания iQOO опубликовала первый тизер, посвященный смартфону iQOO Neo 10R. Судя по изображению, аппарат получит привычный квадратный блок основной камеры с двумя модулями, главный из которых сможет похвастаться поддержкой оптической стабилизации изображения, а также двухцветную тыльную панель. Также производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 735.

По предварительным данным, iQOO Neo 10R также оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп основной камерой на базе сенсора Sony LYT-600, батареей ёмкостью 6400 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.