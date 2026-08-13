iQOO Neo 11 Ultra получит топовый процессор

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне Neo 11 Ultra, который будет официально представлен 18 августа. Производитель подтвердил наличие новой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500M с одним мощным ядром с частотой 4,21 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,50 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 2,70 ГГц, а также графическим адаптером Mali-G1-Ultra MC11. В связке с процессором будет работать новое поколение движка Monster Super Core Engine. Смартфон уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2923 и 9700 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. iQOO Neo 11 Ultra также оснастят новым экраном с разрешением 2K и люминесцентным материалом F2 и батареей ёмкости 9100 мАч.