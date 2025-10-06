iQOO Neo 11 получит аккумулятор на 7500 мАч

Известные своей осведомленностью информаторы Digital Chat Station и Wisdom Pikachu раскрыли характеристики флагманского смартфона iQOO Neo 11, который представят уже в этом месяце. Итак, аппарат оснастят 3-нанометрвоой однокристальной системой Qualcomm на Snapdragon 8 Elite, OLED-дисплеем с разрешением 2К и ультразвуковым подэкранным дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, металлической боковой рамкой и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. При этом ориентировочная цена смартфона составляет всего 350 долларов. Напомним, что 15 октября состоится релиз флагманской модели iQOO 15 на топовой платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5.