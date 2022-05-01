iQOO Neo 6 SE 5G полностью рассекречен

Сетевые источники раскрыли параметры смартфоны iQOO Neo 6 SE 5G, официальный релиз которого состоится 6 мая. Итак, аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, поддержку проводной 80-Вт зарядки, 6,62-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 1300 кд/кв.м, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, стереодинамики, аккумулятор на 4700 мАч и предустановленную оболочку OriginOS Ocean на основе ОС Android 12.