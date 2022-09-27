iQOO Neo 6 SE получил версию на 12/512 ГБ памяти

Бренд iQOO представил новую максимальную версию смартфона iQOO Neo6 SE, который вышел в мае этого года. Если изначально это был вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, то теперь пользователям станет доступна конфигурация с 12/512 ГБ памяти. Её цена составляет 390 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 с модемом для сотовых сетей 5G, 6,62-дюймовым экраном AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (сенсор Samsung S5KGW1P и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой OriginOS Ocean, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,54 мм и массой 190 г.