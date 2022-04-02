iQOO Neo 6 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Neo 6, официальный релиз которого состоится 13 апреля. Также в сеть утекло официальное изображение грядущей новинки, демонстрирующее дизайн основной камеры. В бенчмарке аппарат набрал 1 065 000 баллов, что можно назвать отличным результатом для устройства на топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Ранее сообщалось, что iQOO Neo 6 получит батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 12 и камеру с оптической стабилизацией изображения в одном из модулей.
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