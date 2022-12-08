iQOO Neo 7 SE оценили в 300 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью среднего уровня iQOO Neo 7 SE, которая первой на рынке получила 4-нм 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 8200. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (Samsung S5KGW3 и оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, толщиной 8,58 мм, массой193 г, пластиковой задней панелью и модулем NFC. Смартфон оценен в 300, 315, 360, 400 и 415 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256, 16/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.