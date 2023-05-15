iQOO Neo 8 Pro стал доступен для предзаказа

Компания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон iQOO Neo 8 Pro, а также опубликовала пару новых тизеров. Судя по тизеру, аппарат уже установил рекорд производительности в бенчмарке AnTuTu – 1,36 млн баллов. Все благодаря новой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9200 Plus.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями по 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой 120-Вт зарядки.