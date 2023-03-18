iQOO Neo 8 получит SoC Dimensity 9200 Plus

Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, обе модели оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, дисплеем с разрешением 1,5K и основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения. Младшая модель получит 4-нанометровую 8-ядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200 Plus с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графикой Mali-G715 Immortalis MC11, а старшей достанется 4-нанометровый 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 730.

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