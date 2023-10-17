iQOO Neo 9 получит мощный процессор

В базе данных китайского регулятора обнаружились сведения о смартфонах iQOO Neo 9 (кодовое наименование V2338A) и Neo 9 Pro (V2339A), которые еще не были представлены официально. Итак, базовую модель оснастят пока еще актуальной флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а старшую – MediaTek Dimensity 9300, выход которой ожидается в ближайшее время. Предполагается, что презентация iQOO Neo 9 состоится в первом квартале следующего года.

Напомним, что выпущенный в мае этого года iQOO Neo 8 характеризуется 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт зарядки, а также модулями Wi-Fi 7 и NFC.