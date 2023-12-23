iQOO Neo 9 засветился на фото

В сети появилась большая подборка фотографий флагманских смартфонов iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, которые будут официально представлены уже 28 декабря. Ранее сообщалось, что старшую модель оснастят топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300, OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп (сенсор Sony IMX920) и 50 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, чипом Q1, а также предустановленной ОС Android 14. Базовая модель будет отличаться как минимум однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.