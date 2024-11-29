iQOO Neo10 Pro оценен в 440 долларов

Компания iQOO представила и сразу же выпустила в китайскую продажу смартфон Neo10 Pro, который стоит от 440 до 595 долларов за версии с 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовыми LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 4500 нит, частотой обновления изображения 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, топовой 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9400 (рекордсмен бенчмарка AnTuTu), игровым процессором Q2, ОЗУ формата LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, жидкостной системой охлаждения, аккумулятором на 6100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5.0, модемом 5G, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4 и NFC.