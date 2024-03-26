iQOO Neo10 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo10 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плоским дисплеем, созданным по технологии LTPO OLED, с разрешением 1.5K и кадровой частотой до 144 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, а также пластиковым корпусом со стеклянной или кожаной задней панелью. Напомним, что модель предыдущего поколения, iQOO Neo9 Pro. Это значит, что новое поколение стоит ждать не раньше третьего квартала 2024 года.