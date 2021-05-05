iQOO Neo5 готовится к релизу

Недавние слитые в сеть отчёты показали, что iQOO работает над новым смартфоном под названием iQOO Neo5 (Youth) Vitality Edition, а сегодня менеджер по продукции iQOO в Китае сообщил, данный гаджет действительно планируют представить в ближайшее время. К сожалению, никакой информации о данном гаджете производитель не предоставил, так что говорить о каких-либо преимуществах или недостатках решения рано. С другой стороны, слухи, окружающие iQOO Neo5 Youth, утверждают, что это будет обновленная версия прошлогоднего iQOO Neo3, который оснащен дисплеем с частотой обновления 144 Гц и мобильным процессором Snapdragon 865. Вероятно, производитель слегка улучшит основные параметры смартфона, предоставив пользователям доступное решение.

iframeiframeiframe