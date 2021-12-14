iQOO Neo5S сохранит технологию Dual Chip для повышения производительности в играх

На этой неделе iQOO официально объявила дату запуска своего будущего смартфона Neo5S. Теперь компания анонсировала грядущий телефон, продемонстрировав свою двухчиповую технологию и другие функции.

В последнем сообщении в социальных сетях компания показала технологию «Dual Core», которая состоит из основной SoC Qualcomm Snapdragon 888 в паре с выделенным и независимым чипом дисплея. Этот вторичный набор микросхем обеспечивает поддержку MEMC, которая позволяет смартфону предлагать улучшенную игровую производительность за счет более плавной частоты кадров при отображении более насыщенных цветов.

Neo5S будет оснащен усовершенствованной технологией отвода тепла, которая поможет устройству поддерживать оптимальную температуру. Это очень важно, учитывая, что устройство предназначено для геймеров. При длительных играх смартфон имеет тенденцию нагреваться в мощных играх. Таким образом, механизм охлаждения является важным аспектом в любых современных смартфонах с хорошей производительностью.
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