iQOO Neo6 получит камеру оптической стабилизацией

Бренд iQOO поделился новыми подробностями о смартфоне Neo6, официальный релиз которого состоится уже 13 апреля. Сообщается, что аппарат получит основную камеру с главным 64-Мп модулем, который сможет похвастаться оптической стабилизацией. По словам производителя, эта особенность позволит Neo6 отлично фотографировать в условиях слабой освещенности и при съемке спортивных или репортажных сюжетов.

По предварительным данным, смартфон также получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, предустановленную ОС Android 12, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
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