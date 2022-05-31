iQOO Neo6 выходит на мировой рынок

iQOO Neo6 и iQOO Neo6 SE недавно дебютировали в Китае, и теперь они начинают свое глобальное путешествие. Индия — первая остановка, и у нее есть свой поворот сюжета — глобальный телефон будет называться iQOO Neo6 , но будет иметь аппаратное обеспечение, идентичное Neo6 SE.

Телефон оснащен 6,62-дюймовым экраном E4 AMOLED производства Samsung с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 870 с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. 64-мегапиксельная основная камера на задней панели оснащена оптической стабилизацией изображения, а рядом с ней установлена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная + 2-мегапиксельная макросъемки. На передней панели расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера.

Одним из ключевых преимуществ этого iQOO Neo6 является поддержка FlashCharge мощностью 80 Вт для аккумулятора емкостью 4700 мАч. Телефон оснащен системой охлаждения Cascade Cooling System, которая представляет собой огромную испарительную камеру, 5-слойную охлаждающую пластину из 3D-графита, двойные стереодинамики и игровую 4D-вибрацию с линейным двигателем X-Axis.

Другие основные моменты включают Funtouch 12 поверх Android 12, Bluetooth 5.2 и сертификацию Dolby Hi-Res для настройки звука.
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