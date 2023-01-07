iQOO Neo7 Racing Edition появился в продаже

Напомним, что смартфон также характеризуется восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, плоским 6,6-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 c разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1500 кд/кв.м, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4013 мм2, тройной основной камерой с главным 50-Мп датчиком, сверхширокоугольным и макро-модулем, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, двумя вибромоторами, модулем NFC и Android 13 с прошивкой OriginOS 3 «из коробки».