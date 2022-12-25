iQOO Neo7 Racing Edition стал доступен для предзаказа

Популярная китайская площадка JD.com начала прием предзаказов на смартфон iQOO Neo7 Racing Edition, официальная презентация которого состоится 29 декабря. От обычного iQOO Neo7 новинка будет отличаться платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 вместо MediaTek Dimensity 9000+ и 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 120-Вт проводной зарядки и предустановленную ОС Android 13.

Стала известна цена Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro …
Китайский портал MyDrivers раскрыл подробности о ценах на флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro…
iPhone 14 Pro не прошёл тест на прочность…
Недавно блогеры, которым удалось купить смартфон iPhone 14 Pro в первой волне, рассказали о том, что устр…
Слита главная фишка Samsung Galaxy S23 Ultra…
На протяжении последних несколько неделю инсайдеры активно спекулировали на характеристиках Galaxy S23 Ul…
Флагман Sony Xperia 5 IV стоит в Китае 920 долларов …
Компания Sony объявила китайскую цену смартфона Sony Xperia 5 IV, который оценен в Европе в 1050 евро. В …
Samsung Galaxy S23 получит устаревшую камеру и +100 мАч к ба…
Вчера в сети появились свежие инсайды относительно смартфона Samsung Galaxy S23, которые были восприняты …
Samsung произведёт огромную партию Galaxy XCover6 Pro…
Многие пользователи с недоумением смотрят на то, как развивается рынок защищённых смартфонов, задавая воп…
Представлены первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO…
В сети появились первые фотографии новой линейки смартфонов VIVO X90. Благодаря рекламному тизеру известн…
Тонкие рамки Realme 10 Pro показали вживую…
В сети появилось первое видео с распаковкой представленного вчера смартфона Realme 10 Pro, которое позвол…
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor