iQOO Neo7 Racing Edition стал доступен для предзаказа

Популярная китайская площадка JD.com начала прием предзаказов на смартфон iQOO Neo7 Racing Edition, официальная презентация которого состоится 29 декабря. От обычного iQOO Neo7 новинка будет отличаться платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 вместо MediaTek Dimensity 9000+ и 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 120-Вт проводной зарядки и предустановленную ОС Android 13.