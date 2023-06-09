iQOO Neo8 Pro получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Компания Vivo представила в Китае новый вариант смартфона Neo8 Pro, который может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Новинка уже доступна для предзаказа по цене в 520 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9200 Plus, испарительной камерой площадью 5002 мм2, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой ан 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866 VCS формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 120-Вт проводной зарядки, поддержкой Wi-Fi 7 и NFC, а также предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3.