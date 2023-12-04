iQOO Neo9 Pro получит две 50-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO Neo9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9300, крупным OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп (топовый сенсор Sony IMX920) и 50 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, чипом Q1, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой OriginOS или Funtouch OS в зависимости от страны.