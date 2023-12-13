iQOO Neo9 получит топовую камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона iQOO Neo9, который станет базовой в этой линейке. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (топовый датчик изображения Sony IMX920 и оптическая стабилизация изображения) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, подэкранным дактилоскопическим сенсором и пластиковой рамкой.

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