iQOO Neo9 уже доступен для предзаказа

Бренд iQOO начал принимать предварительные заказы на смартфоны линейки iQOO Neo9, дата официальной презентации которых пока не объявлена. Грядущие новинки можно забронировать в Китае за 1 юань.

Главной особенностью старшей модели станет топовая однокристальная система MediaTek Dimensity 9300, которая оказалась даже производительнее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Базовая модель будет основана на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. iQOO Neo9 Pro также оснастят OLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп (Sony IMX920) и 50 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, чипом Q1, а также предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой OriginOS или Funtouch OS в зависимости от страны.
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