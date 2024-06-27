iQOO Neo9S Pro+ показали на фото

Принадлежащий Vivo бренд iQOO поделился живыми фотографиями смартфона iQOO Neo9S Pro+, официальный релиз которого состоится в следующем месяце. По словам информатора Digital Chat Station, аппарат станет самой доступной на рынке моделью на базе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Судя по всему, это будет его единственным отличием от уже выпущенного iQOO Neo9S Pro, который основан на чипсете MediaTek Dimensity 9300+.

Если это правда, iQOO Neo9S Pro+ оснастят 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 144 Гц и высокочастотной ШИМ-регулировкой 2160 Гц, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, игровым чипом Q1, тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX920 с оптической стабилизацией, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.