iQOO Pro 4G новинка

Смартфон iQOO Pro засветился у китайского регулятора TENAA. Таким образом, технические характеристики новинки стали известны за день до официальной презентации.

iQOO Pro 4G получит 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей. Работать смартфон будет на базе новейшего процессора Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти. Размер внутреннего накопителя будет варьироваться от 128 до 512 ГБ. Заявлена поддержка двух SIM-карт в режиме Dual Stanby.

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4410 мАч. Особенностью iQOO Pro 4G станет тройная камера, представленная сенсорами на 48, 13 и 2 мегапикселя. При размерах 156,77 х 75,73 х 9,325 мм вес смартфона составляет 215 граммов.

О стоимости iQOO Pro 4G ничего не сообщается. Презентация смартфона пройдёт 22 августа.