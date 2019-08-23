iQOO Pro 5G и его характеристика

2019-08-23, Автор - Мария Шмелева; Продукт - iQOO Pro 5G; [70]
Камера смартфона получила разрешение 48 Мп с апертурой f/2.0. Дополнительно в устройстве установлен широкоугольный сенсор и матрица для макросъёмки. Из особенностей iQOO Pro 5G стоит отметить сертификацию звука Sony Hi-Res, наличие ряда технологий, обеспечивающих наилучший геймплей: чувствительная к силе нажатия клавиша, предустановленные режимы настроек, стереодинамики.Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4400 мАч, но столь внушительная будет заряжаться достаточно быстро за счёт поддержки технологии быстрой зарядки мощностью до 44 Вт.Тактовая частота процессора Snapdragon 855 Plus в модели составляет 2,96 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 640, производительность которого на 15% выше Adreno 630. Количество оперативной памяти у флагмана — до 12 ГБ. Кроме того, на борту смартфона установлена флеш-память стандарта UFS 3.0 на 256 ГБ. Её скорость чтения превосходит технологию UFS 2.1 на 85%.За качество приёма 5G-сети будет отвечать сразу шесть антенн. У решений конкурентов их, как правило, четыре. За счет их размещения в верхней части корпуса, инженеры сумели предотвратить влияние руки пользователя на качество сигнала. В iQOO Pro 5G два слота под SIM-карты, поддерживающих в том числе 4G. Помимо освоения скоростей 5G-стандарта, разработчики реализовали в смартфоне поддержку Wi-Fi технологии Net Turbo и Dual Wi-Fi для обеспечения максимальной скорости загрузки данных по беспроводному стандарту.Диагональ Super AMOLED-дисплея iQOO Pro 5G составляет 6,41 дюйма, который занимает 91,7% фронтальной панели устройства. Встроенный в экран сканер отпечатков получил серьёзное обновление по сравнению с другими смартфонами компании — теперь он распознает отпечаток пальца на 30% быстрее.О стоимости новинки пока неизвестно.


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