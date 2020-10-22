iQOO U1x с процессором Snapdragon 662 запущен в Китае

Смартфон IQOO u1x официально был представлен в Китае.

Новинка получила 6,51-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана HD + (720 х 1600 пикселей). Каплевидная выемка на экране является 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

На тыльной стороне телефона iQOO U1x расположен модуль камеры прямоугольной формы. Он включает в себя 13-мегапиксельную камеру с макрообъективом на 2 мегапикселя, а также 2-мегапиксельную камеру с эффектом боке. IQOO U1x питается от чипа SD662 и до 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4x. В телефоне установлено до 128 ГБ памяти UFS 2.1.

Смартфон работает на базе ОС Android 10 с фирменным интерфейсом iQOO. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку 18 Вт. Ещё смартфон предлагает пользователям двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, microUSB, аудиоразъем 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица.