iQOO U5 5G дебютирует с процессором Snapdragon 695 в Китае

Компания iQOO сегодня официально анонсировала iQOO U5 5G в Китае. Смартфон является преемником iQOO U3 и предлагает улучшенный дисплей, лучшие камеры и новейшее оборудование. Одним из основных достоинств смартфона является новейший процессор Qualcomm Snapdragon 695.

Устройство будет поставляться с базовой конфигурацией 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и вариантом 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Он имеет три цветовых варианта - темно-черный, магический синий и серебристо-белый.

IQOO U5 5G оснащен 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full-HD с частотой обновления 120 Гц. на передней панели расположилась 8-мегапиксельная селфи-камера. На задней панеле расположился модуль с двумя камерами, основной датчик на 50 МП и макроблок на 2 МП. Смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки на 18 Вт. iQOO U5 5G имеет боковой сканер отпечатков пальцев и загружается с iQOO UI 1.0 поверх операционной системы Android 11.
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