iQOO Z1 5G слили в сеть

На просторах интернета появились официальные рендеры смартфона iQOO Z1 5G, которые позволяют оценить приблизительный дизайн гаджета. Оказалось, что компания решила разместить на тыльной стороне смартфона систему из камер, которая тоже расположена на прямоугольной панели и напоминает смартфоны компании Samsung. Это очень круто и привлекательно, плюс смартфон будет более устойчиво лежать на столе, например. Также нужно понимать, что пока что точной информации о стоимости или мощности устройства у нас нет. Эту информацию можно будет получить немного позже, когда компания все же проведет официальный анонс своей новинки и будет готова рассказать об устройстве больше полезной информации. Ждем презентацию гаджета.