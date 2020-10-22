iQOO Z1 с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти доступен для предварительного заказа

Cуббренд iQOO запустила свой iQOO Z1 смартфон в Китае.

Смартфон был запущен в трех вариантах памяти - 6 Гб + 128 Гб, 8 Гб + 128 Гб и 8 Гб + 256 ГБ. Сегодня компания представила новый вариант в Китае, который поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Модель iQOO Z1 12 ГБ + 128 ГБ стоит 376 долларов США. Но во время предпродажного периода компания предлагает скидку, в результате цена смартфона составляет 346 долларов. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым IPS дисплеем с поддержкой цветовой гаммы HDR10 и DCI-P3. Он предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления до 144 Гц.

Под капотом устройство трудится процессор MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сети 5G. Восьмиядерный процессор состоит из четырех ядер ЦП Cortex-A77 и четырех ядер Cortex-A55 вместе с графикой Mali-G77 MP.

Что касается камеры, то он оснащен тройной камерой на задней панели, которая включает 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокий датчик и 2-мегапиксельный макрообъектив. На лицевой стороне есть 16-мегапиксельная камера для селфи. Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 и питается от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 44 Вт.