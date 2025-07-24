iQOO Z10 Turbo Pro+ получит батарею на 8000 мАч

Недавно компания Honor официально выпустила смартфон X70 — массовую модель с самой большой батареей на рынке ёмкостью 8300 мАч. Однако, как выяснили инсайдеры, компания Vivo (или её суббренд iQOO) уже готовит конкурента с чуть меньшей, но всё ещё внушительной батареей на 8000 мАч. Устройство с модельным номером V2507A уже прошло сертификацию в Китае, что и позволило узнать о его аккумуляторе. Более того, сегодня данный смартфон засветился в базе данных Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые дополнительные характеристики грядущей модели. Новинка будет работать на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и получит 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, смартфон работает на операционной системе Android 15, что немного разочаровывает — ведь Android 16 уже доступна и вовсю развёртывается крупными производителями по всему миру. Возможно, обновление выйдет позже, но обычно с недорогими смартфонами производители предпочитают сильно не спешить. Согласно данным Geekbench 6.4, устройство набрало 2882 балла в одноядерном тесте и 8762 в многоядерном режимах тестирования, что говорит о высокой производительности. Естественно, это не флагман, так что ожидать рекордов всё же не стоит, но это неплохие показатели по современным меркам. По словам инсайдера, смартфон может выйти под названием iQOO Z10 Turbo Pro+, став третьим в серии наряду с Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Но, конечно, на данный момент это лишь информация от инсайдера, который может ошибаться.
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