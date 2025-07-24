iQOO Z10 Turbo Pro+ получит батарею на 8000 мАч

Кроме того, смартфон работает на операционной системе Android 15, что немного разочаровывает — ведь Android 16 уже доступна и вовсю развёртывается крупными производителями по всему миру. Возможно, обновление выйдет позже, но обычно с недорогими смартфонами производители предпочитают сильно не спешить. Согласно данным Geekbench 6.4, устройство набрало 2882 балла в одноядерном тесте и 8762 в многоядерном режимах тестирования, что говорит о высокой производительности. Естественно, это не флагман, так что ожидать рекордов всё же не стоит, но это неплохие показатели по современным меркам. По словам инсайдера, смартфон может выйти под названием iQOO Z10 Turbo Pro+, став третьим в серии наряду с Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Но, конечно, на данный момент это лишь информация от инсайдера, который может ошибаться.